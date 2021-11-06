Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Ablasının nişanını kutlarken 

Nasıl normale döneceğim onu düşünüyorum

Zehra Meraklı, "Saat sabah 08.00-08.30 gibi şuurum kendine geldi. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Bu iyi halim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum. Ben nasıl olduğunu anlamıyorum idrak edemiyorum" diye konuştu.