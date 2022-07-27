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Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

BEYOĞLU'nda bir kişi, evine giren hırsızı ensesinden yakalayıp ecel terleri döktürdü. Ev sahibi, bıçaklı olmasına rağmen etkisiz hale getirdiği hırsızı uzun süre camdan sarkıttı. Hırsızı yalvarışı da kurtaramadı.

Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

Olay; geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Sokak gezen hırsız, 2. kattaki bir eve girdi. 

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Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

Başına gelebilecekleri hesaba katmayan hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı. 

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Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

 Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı. Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

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Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı

Yasin E., o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.

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