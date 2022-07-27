Beyoğlu'nda ev sahibi ecel terleri döktürdü! Hırsız bu kez sert kayaya çarptı
BEYOĞLU'nda bir kişi, evine giren hırsızı ensesinden yakalayıp ecel terleri döktürdü. Ev sahibi, bıçaklı olmasına rağmen etkisiz hale getirdiği hırsızı uzun süre camdan sarkıttı. Hırsızı yalvarışı da kurtaramadı.
Olay; geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Sokak gezen hırsız, 2. kattaki bir eve girdi.
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Başına gelebilecekleri hesaba katmayan hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı.
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Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı. Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.
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Yasin E., o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.
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