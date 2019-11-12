Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Kanlar içinde yerde kaldı: Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.