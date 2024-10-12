Beyoğlu'nda dehşet dakikaları! Polisin arkasından sessizce yaklaşıp boynundan bıçakladı
Beyoğlu'nda dehşet dakikaları yaşandı. Bir kişi arkasından yaklaştığı polis memuruna bıçakla saldırıp boynundan yaraladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Taksim'deki Tünel meydanında görevli bir polis memuruna arkadan yaklaşan bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu. Boynundan bıçaklanan polis memuru yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.
İlk müdahalesi yapılan polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."