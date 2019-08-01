Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti!

Olay, Kuloğlu Mahallesi, Ayhan Işık sokakta bulunan bir barda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre barda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bar dışında bıçaklı kavgaya dönüştü.