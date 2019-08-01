Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti!

Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti!

BEYOĞLU'nda barda tartışarak sokakta kavga eden iki kişi arasında sokakta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti! - Sayfa 1

Olay, Kuloğlu Mahallesi, Ayhan Işık sokakta bulunan bir barda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre barda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bar dışında bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti! - Sayfa 2

Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti! - Sayfa 3

Yerde yatan yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Beyoğlu'nda bardaki tartışma kanlı bitti! - Sayfa 4

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede delil incelemesi yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

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