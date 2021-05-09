Beyoğlu sokakları şehit annelerinin fotoğraflarıyla donatıldı

Şehit Kudret Özcan’ın annesi Müşerref Kılıçdoğan ise," Bana bu jesti yaptığı için Beyoğlu Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Çok memnun oldum. Anneler Günü’nde kendimi çok garip hissediyorum. Benim bir tane oğlum vardı. Kars’ta askerdi. Ağrı’ya operasyona giderken çembere alınarak şehit oldu. Anneler Günü’nde çocuğumu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.