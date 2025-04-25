Beynine pıhtı attı Türkçe'yi unuttu Danimarka lisanıyla konuşmaya başladı
KONYA'da kayıtlara geçen tıbbi vaka herkesi hayrete düşürdü. Beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, Türkçeyi unuttu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edilen Rahmi Karademir şimdi Danca konuşuyor.
KONYA'da sıradışı bir tıbbi vaka var. Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu, Danca iletişim kurmaya başladı. 67 yaşındaki Rahmi Karademir'in durumu tıpta çok nadir görülen bir vaka. Türkçe'yi unutan hasta kızı aracılığıyla Danimarka lisanı olan Danca ile anlaşmaya çalışıyor. İşte bu sıradışı vakanan hikayesi.
Felç geçirince Türkçe'yi unuttu
Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi. Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.
Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.
Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.
Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.
Hızla müdahaleyle felç durumu düzeldi
Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, AA muhabirine, hastaya hızla müdahale edildiğini söyledi.
Durumun ciddiyetine dikkati çeken Özdemir, "Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı." dedi.