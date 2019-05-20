Beyni 4 günde bozan bu yiyeceklere kesinlikle dikkat edin!

Beynin hangi besinlerden olumsuz etkilendiğine bakılan bir araştırmada denekler, 4 boyunca kahvaltıda şeker ve yüksek yağlı yiyecekler tüketerek belirli testlerden geçmişlerdir. Daha sonra şeker ve yağlı yiyecekler tüketen bu deneklerin beyin dalgaları ve hareketleri gözlemlenmiştir. Düşünme ve hatırlama becerileri olumsuz etkilenen bu deneklerin bilişsel sağlıklarının günden güne bozulduğu tespit edilmiştir. Peki beyni olumsuz yönde etkileyen o 4 besin hangileridir?