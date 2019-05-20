Beyni 4 günde bozan bu yiyeceklere kesinlikle dikkat edin!
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu bazı besinlerin vücudumuza ve beynimize zarar verdikleri ortaya çıkmıştır. Peki o besinler hangileridir?
Beynin hangi besinlerden olumsuz etkilendiğine bakılan bir araştırmada denekler, 4 boyunca kahvaltıda şeker ve yüksek yağlı yiyecekler tüketerek belirli testlerden geçmişlerdir. Daha sonra şeker ve yağlı yiyecekler tüketen bu deneklerin beyin dalgaları ve hareketleri gözlemlenmiştir. Düşünme ve hatırlama becerileri olumsuz etkilenen bu deneklerin bilişsel sağlıklarının günden güne bozulduğu tespit edilmiştir. Peki beyni olumsuz yönde etkileyen o 4 besin hangileridir?
İşlenmiş şeker: Vücuda giren işlenmiş şeker kandaki şeker oranını olumsuz yönde artırarak beyne kadar bu maddenin taşınmasına neden olur. Beyindeki şeker oranı artıkça protein azalır. Bu da sinirleri olumsuz etkiler. Özellikle işlenmiş şekerler öğrenme kabiliyetini azaltır.
İşlenmiş sucuk: Yapılan araştırmalarda işlenmiş sucuk, salam ve sosis gibi et ürünlerinin sinir sistemini olumsuz etkilediği gözlenmiştir. Bunun sonucunda da beyinde dejeneratif beyin bozuklukları ortaya çıkar. İleri yaşlarda yaşanan alzheimer gibi hastalıkların nedenleri arasında bu ürünlerin yer aldığı biliniyor.
Hamur işleri: imit, kurabiye, poğaça ve kek gibi hamur işleri yüksek karbonhidrat içerdiklerinden fazla yağlanmaya neden olur. Fazla yağlanan vücut hantallaşır. Bununla beraber beynin bazı nöronlarında da deformeler oluşur. Yapılan araştırmalarda beyindeki nöronlar azaldıkça unutkanlık gibi rahatsızlıklarda artış olduğu tespit edilmiştir.