Beylikdüzü'ndeki plastik fabrikası 16 saattir yanıyor! Çevredeki binalar boşaltıldı
İSTANBUL Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretim yapan iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İş yerinin yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Beylikdüzü’nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın 16 saattir söndürülemezken, fabrika yakınında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi’nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan 2 katlı fabrikada saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangın bir türlü tam olarak söndürülemedi.
Saat 14.45 sıralarında başlayan ve halen devam eden yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman ve plastik kokusu sardı. Yangın yakınında bulunan 10 katlı bir bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yaklaşık 16 saattir devam eden ve söndürülemeyen yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.