Beylikdüzü'ndeki plastik fabrikası 16 saattir yanıyor! Çevredeki binalar boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi’nde plastik kasa ve plastik palet üretimi yapılan 2 katlı fabrikada saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, yangın bir türlü tam olarak söndürülemedi.