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Beylikdüzü'nde hareketli saatler! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan saldırganlar dehşet saçtı

BEYLİKDÜZÜ'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde hareketli saatler! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan saldırganlar dehşet saçtı

Cuma günü öğle saatlerinde Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı'nda feci bir olay meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. 

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Beylikdüzü'nde hareketli saatler! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan saldırganlar dehşet saçtı

Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

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Beylikdüzü'nde hareketli saatler! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan saldırganlar dehşet saçtı

Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı. 

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Beylikdüzü'nde hareketli saatler! HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan saldırganlar dehşet saçtı

Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. 

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