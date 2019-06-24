Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı

İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki basın açıklamasının ardından Beylikdüzü'ne geçti. TEM'de aracı zorlukla ilerleyen Ekrem İmamoğlu vatandaşları seçimlerde kullandığı "Her şey güzel olacak" sloganıyla selamladı.

Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 1

Ekrem İmamoğlu'nu taşıyan seçim otobüsü Seyrantepe'den Beylikdüzü'ne kadar zorlukla ilerledi. Zaman zaman TEM'de seçim otobüsünü durduran vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 3

Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü Beylikdüzü'ne yaklaşık 3 saatte ulaştı. İmamoğlu'nu burada da onbinlerce İstanbullu karşıladı. 

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Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı - Sayfa 4
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