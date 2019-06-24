Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu izdihamı
Demirören Haber Ajansı
İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki basın açıklamasının ardından Beylikdüzü'ne geçti. TEM'de aracı zorlukla ilerleyen Ekrem İmamoğlu vatandaşları seçimlerde kullandığı "Her şey güzel olacak" sloganıyla selamladı.
Ekrem İmamoğlu'nu taşıyan seçim otobüsü Seyrantepe'den Beylikdüzü'ne kadar zorlukla ilerledi. Zaman zaman TEM'de seçim otobüsünü durduran vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.
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Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü Beylikdüzü'ne yaklaşık 3 saatte ulaştı. İmamoğlu'nu burada da onbinlerce İstanbullu karşıladı.
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