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Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

Beyin ameliyatı geçiren ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan mesaj var... "Benim ailem tümörümden daha kocaman" diyen Hülya Duyar duygusal bir mesaj paylaştı.

Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

En son 'Doğduğun Ev Kaderin’dir dizisinde rol alan oyuncu ve bir ay önce beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu zor günleri geride bıraktı ve sevenlerine teşekkür etti. Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.

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Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

Ameliyatın ardından bir ay geçti ve Hülya Duyar yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattı. Sosyal medya hesabından duygularını ifade eden ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı;

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Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

“Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize...

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Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim.

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