Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj

En son 'Doğduğun Ev Kaderin’dir dizisinde rol alan oyuncu ve bir ay önce beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu zor günleri geride bıraktı ve sevenlerine teşekkür etti. Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.