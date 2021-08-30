Beyin tümöründen ameliyat olan Hülya Duyar'dan duygusal mesaj
Beyin ameliyatı geçiren ünlü oyuncu Hülya Duyar'dan mesaj var... "Benim ailem tümörümden daha kocaman" diyen Hülya Duyar duygusal bir mesaj paylaştı.
En son 'Doğduğun Ev Kaderin’dir dizisinde rol alan oyuncu ve bir ay önce beyninde tümör tespit edilen Hülya Duyar apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncu zor günleri geride bıraktı ve sevenlerine teşekkür etti. Hülya Duyar, Cem Yılmaz’la çektiği bir reklam filminde fenalaşmış daha sonra tatilde de baygınlık geçirmişti.
Ameliyatın ardından bir ay geçti ve Hülya Duyar yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlattı. Sosyal medya hesabından duygularını ifade eden ünlü oyuncu şu mesajı paylaştı;
“Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize...
Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim.