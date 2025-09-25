Beyin sisi kabusunuz mu oldu? Ani unutkanlıktan kurtulmak meğer bu kadar kolaymış
Hayatımızın yoğun dönemlerinde ve stres seviyeniz yükseldiğinde, odaya neden gittiğinizi unutuyor, cümlenin ortasında düşüncelerinizi toparlayamıyor veya basit görevlere odaklanmakta zorlanıyor olabilirsiniz.
Özellikle hafta sonu ardından iş veya çalışma ortamına geri dönmek zor gelebilir.
Bu zihinsel bulanıklık genellikle "beyin sisi" olarak adlandırılır ve kendi başına tıbbi bir durum olmasa da, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve zihinsel yavaşlık gibi bilişsel semptomları ifade eder.
Yaygın nedenleri arasında menopoz veya perimenopoz sayılabilir, ancak aklınızda çok fazla şey olduğunda da ortaya çıkabilir.
Peki beyin sisini gidermek için neler yapılabilir?
Dr. Tharaka, BBC'nin Morning Live programında tavsiyelerini sıraladı.
1. Kendinize karşı nazik olun
Beyin sisi herkesin başına gelebilir ve bu kişisel bir başarısızlık ya da olaylarla başa çıkamadığınızın bir işareti değildir.
Genellikle, beyninizin yorgun, stresli veya aşırı gergin olduğunun habercisidir.
Kendinize beyin sisinin genellikle geçici olduğunu ve ihtiyacınız olduğunda yavaşlamanın, görevleri devretmenin veya yardım istemenin sorun olmadığını hatırlatın.
Endişeleniyorsanız aile hekiminize başvurun.