Beyin sisi kabusunuz mu oldu? Ani unutkanlıktan kurtulmak meğer bu kadar kolaymış

1. Kendinize karşı nazik olun

Beyin sisi herkesin başına gelebilir ve bu kişisel bir başarısızlık ya da olaylarla başa çıkamadığınızın bir işareti değildir.

Genellikle, beyninizin yorgun, stresli veya aşırı gergin olduğunun habercisidir.

Kendinize beyin sisinin genellikle geçici olduğunu ve ihtiyacınız olduğunda yavaşlamanın, görevleri devretmenin veya yardım istemenin sorun olmadığını hatırlatın.

Endişeleniyorsanız aile hekiminize başvurun.