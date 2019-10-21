Beyin kanseriyle savaşan Nur Yerlitaş'ın son hali sevenlerini korkuttu
Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş, modacı Gülnur Güneş'in düğünündeki görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi.
Kanser tedavisi nedeniyle onlarca kilo veren ve saçının bir tarafındaki dikiş izleriyle geçtiğimiz ayların en çok konuşulan ismi olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, katıldığı bir düğündeki halsizliği ve solmuşluğuyla gündeme geldi.
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Meslektaşı ve yakın arkadaşı Gülnur Güneş'in düğününde çekilen Tarkan ile bir kare fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Yerlitaş, bir anda çok konuşulanlar listesine girdi, hatta TT bile oldu.
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Yerlitaş'ın beyin kanseriyle mücadelesi devam ederken, bu hali hayranlarını korkuttu. Bu fotoğrafın ardından Yerlitaş'ın hayranları şu yorumları yaptı:
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"Tövbe estağfurullah kim çekti bu fotoyu Nur hanım korkutucu"
"Kadın rahatsız nasıl çıksın?"
"Neden öyle resim ışıktan mı maske takmışlar sandım"
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