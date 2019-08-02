Beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş'a bir fotoğraf paylaşınca mesaj yağdı
2018 Yılının Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından o döneme dair yeni bir kare paylaştı.
Geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra bir deri bir kemik kalan Nur Yerlitaş, 2018 yılının Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Yerlitaş, herkesi korkutmuştu. Ünlü modacı, Instagram'ın tbt akımına uyarak ameliyat sonrası dikişli halini paylaştı.
Yaşadığı bu talihsiz sağlık sorunları sonrasında eski sağlığına kavuşan Nur Yerlitaş, sosyal medyada eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü 2018 yılında geçirdiği ilk beyin ameliyatı sonrasında çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı.
Bu kareye ''Tam bir yıl oldu birinci ameliyatım'' notunu düşen Yerlitaş, takipçilerinden bol miktarda geçmiş olsun dileği aldı.
Öte yandan, geçtiğimiz Mayıs ayında Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş ve geçirdiği zor günleri anlatmıştı. Canlı yayına bandana ile katılan Nur Yerlitaş, saçlarının dökülmesini dert etmediğini belirterek bir anda bandanasını çıkarmıştı.