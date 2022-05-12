Beyin kanaması geçirmişti! Teşkilat Mesut Akusta'nın son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı
Sağlık sorunuyla zor günler geçiren 58 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta ortaya çıktı.
Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.
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Sevenlerini korkutan usta oyuncu, Eylül oyuncu hastaneden taburcu olmuştu.
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Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.
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Kızını salıncakta sallayan Akusta, Berfin Cano ile eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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