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Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

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Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi.

Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

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Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen'den güzel haber geldi.

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Beyin kanaması geçirmişti! Settar Tanrıöğen'den yeni haber geldi

Taburcu oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.

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