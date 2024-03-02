Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'ün sağlık durumu nasıl? Haber geldi..
Ocak ayının sonunda beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Tanrıöğen'in klinik durumunun stabil olduğu bilgisine yer verilerek tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ifadeleri paylaşıldı.
Ocak ayının sonunda beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Tanrıöğen'in klinik durumunun stabil olduğu bilgisine yer verilerek tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ifadeleri paylaşıldı.
26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye giden Settar Tanrıöğen'in, yapılan tetkikler sonrası beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
Ataşehir'de özel bir hastanede bıçak altına yatan oyuncu, operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen oyuncunun, 29 Ocak'ta bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.
Hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklere vurgu yapılırken, "Hastamızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir. Klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.