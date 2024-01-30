Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Beyninde sıvı oluşan oyuncunun ameliyatı 1,5 saat sürdü.
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Beyninde sıvı oluşan oyuncunun ameliyatı 1,5 saat sürdü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöen, geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkiklerde beynindeki bir damarda kanama olduğu tespit edilen Tanrıöğen, apar topar başka bir hastaneye kaldıralar ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tanrıöğen, bir ameliyat daha oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncu, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatarak 1,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Beynindeki sıvı alınan oyuncu, tedavisinin devam ettirilmesi için yoğun bakıma alındı. Tanrıöğen'in kızı, zor günler geçiren babasını bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.