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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Beyninde sıvı oluşan oyuncunun ameliyatı 1,5 saat sürdü.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Beyninde sıvı oluşan oyuncunun ameliyatı 1,5 saat sürdü.

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöen, geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Yapılan tetkiklerde beynindeki bir damarda kanama olduğu tespit edilen Tanrıöğen, apar topar başka bir hastaneye kaldıralar ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tanrıöğen, bir ameliyat daha oldu.

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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncu, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatarak 1,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Beynindeki sıvı alınan oyuncu, tedavisinin devam ettirilmesi için yoğun bakıma alındı. Tanrıöğen'in kızı, zor günler geçiren babasını bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.

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