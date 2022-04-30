Beyin ameliyatı olan Kadir İnanır'ın son haline bakın! Sosyal medyada olay oldu

2012 ve 2018'de ameliyat olmuştu

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

İnanır'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.