Beyin ameliyatı olan Kadir İnanır'ın son haline bakın! Sosyal medyada olay oldu
Beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınan Kadir İnanır, zorlu süreci geride bıraktı. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır'ın son görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı. İnanır'ın keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.
20 Kasım tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.
Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.
Günler sonra taburcu oldu
22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti. Sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan saat 14.30'da hastaneden ayrılmıştı.
2012 ve 2018'de ameliyat olmuştu
Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
İnanır'ın son hali ise görenleri şaşırttı. 22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.