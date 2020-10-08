Beyin ameliyatı olan Fatma Girik son halini paylaştı işte o kare
77 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi. Fatma Girik sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Fatma Girik (77), geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi. Fatma Girik, sosyal medya hesabından Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı.
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Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahat eden Fatma Girik'in bir hayli keyifli olduğu görüldü. Evindeki kanepede dinlendiği görülen Girik'in yanında kardeşi Günay Girik ve oyuncu Sinem Karanfil'in de olduğu görüldü.
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Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi.
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Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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