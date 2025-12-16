Beyazıt Öztürk'ün yeni programının adı belli oldu! Hangi kanalda yayınlanacak?
Beyazıt Öztürk ekranlara yeniden dönüyor. Yıllarca Beyaz Show'u sunan ve geniş kitlelere ulaşan Beyazıt Öztürk'ün yeni programının adı ve yayınlanacağı kanal belli oldu.
Türkiye’de yıllara damga vurmuş, sevilen talk show programı Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, ekranlara bu kez bambaşka bir formatla dönmeye hazırlanıyor. Yeni projeye ilişkin duyuru, Kanal D’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.
Edinilen bilgilere göre Beyazıt Öztürk’ün yeni programının adı “Joker” olacak. Eğlence unsurlarının ön planda tutulduğu program, yarışma formatı üzerine kurulacak.
Programda, Beyaz Show’dan izler taşıyan eğlenceli bölümlerin yer alması planlanırken, ana yapının yarışma olduğu vurgulandı.
“Joker” adlı yarışma programının çekimlerine bu ayın sonunda başlanacağı öğrenildi. Programın yeni yılda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.