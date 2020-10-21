Beyazıt Öztürk'ün arabasındaki gizemli sarışının kim olduğu ortaya çıktı
Beyazıt Öztürk, önceki gün arabasında sarışın bir güzelle objektiflere yakalandı. Gizemli sarışın, muhabirlerin kim olduğunu ve Öztürk'ün aracını sürekli kullanmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Herkes onu Kanal D ekranında sunduğu Beyaz Show ile tanışmıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; önceki gün sarışın bir kadın, ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'e ait olan lüks marka araç ile görüntülendi.
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Yaklaşık bir haftadır Etiler-Bebek hattında Öztürk'ün aracını kullanan gizemli kadın, trafik ışıklarında gazetecilere yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.
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51 yaşındaki ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün yanındaki esrarengiz sarışın oldukça merak konusu oldu.
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Merak edilen kadın, muhabirlerin kim olduğunu ve şovmenin aracını sürekli kullanmasıyla ilgili sorularına, "Bu soruya yorum yok" şeklinde yanıt verdi.
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