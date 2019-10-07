Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye çıkışı! 'Benim ahlaki sistemimi bozdu!'
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin dük akşamki bölümünde Beyazıt Öztürk'ten beklenmeyen bir hamle geldi.
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8'in ses yarışması O Ses Türkiye, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyelikleriyle kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene bir ilki gerçekleştirerek Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'de yaptığı değişiklik renkli anların yaşanmasına neden oluyor.
Acun Ilıcalı, yarışma programına 'jüri bloklama butonu' getirerek bu sene O Ses Türkiye'de değişikliğe gitti. O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ise sahneye çıkarak performansını sergileyen bir yarışmacı için Seda Sayan ve Hadise döndü.
Yarışmacıyı kendi takımına çekmek isteyen Seda Sayan, ''İlk ben döndüm'' diyerek yarışmacıyı ikna etmeye çalıştı.
O sırada devreye giren Beyazıt Öztürk ise ''Hadise daha önce döndü'' deyince Seda Sayan, ''Sana ne'' diyerek beklenmeyen cevabı ile herkesi güldürdü.