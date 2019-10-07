Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye çıkışı! 'Benim ahlaki sistemimi bozdu!'

Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı TV8'in ses yarışması O Ses Türkiye, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyelikleriyle kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene bir ilki gerçekleştirerek Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'de yaptığı değişiklik renkli anların yaşanmasına neden oluyor.