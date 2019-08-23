Beyazıt Öztürk yeni bir mesleğe merak saldı kazancını bakın ne yapıyor

Son olarak TV8'in jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, kazandığı paraları genellikle gayrimenkule yatıyor. Ünlü sunucu, Karaköy Vekilharaç Sokak'ta bulunan binayı satın alarak otele çevirmenin ardından bu kez Beyazıt'ta bir mekan açmak için kollarını sıvadı.