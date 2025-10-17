Beyazıt Öztürk hiç alıştığımız gibi değil! Yeni sergi için yoğun çalışma sürüyor...

2023 yılında Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde büyük başarı elde eden Filenin Sultanları için özel bir heykel sergisi açan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, o dönemde "Milli gururumuz voleybolcu kızlarımız için teşekkür hediyesi" sözleriyle büyük beğeni toplamıştı.