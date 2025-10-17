Beyazıt Öztürk hiç alıştığımız gibi değil! Yeni sergi için yoğun çalışma sürüyor...
Geçtiğimiz yıllarda Filenin Sultanları için hazırladığı heykel sergisiyle sanatseverlerden tam not alan başarılı şovmen Beyazıt Öztürk, şimdi de yeni bir sanat projesiyle gündemde. Sosyal medyadan heyecanını paylaştı
Beyazıt Öztürk, şimdi de yeni bir sanat projesiyle gündemde. Eskişehir'deki atölyesinde yoğun bir hazırlık sürecine giren Öztürk, Instagram hesabından paylaştığı "Sergi hazırlıkları çok yakında" mesajıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Projenin detayları şimdilik gizli tutuluyor.
2023 yılında Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde büyük başarı elde eden Filenin Sultanları için özel bir heykel sergisi açan ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, o dönemde "Milli gururumuz voleybolcu kızlarımız için teşekkür hediyesi" sözleriyle büyük beğeni toplamıştı.
Sergisi, Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşmuş ve yoğun ilgi görmüştü.
SANATLA İÇ İÇE YENİ DÖNEM
Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurduğunu duyuran Beyazıt Öztürk, sanatla iç içe geçirdiği bu süreci şimdi yeni bir sergiyle taçlandırmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından çalışma masasında çekilen yeni bir fotoğraf paylaşarak "Sergi hazırlıkları çok yakında" mesajını verdi.