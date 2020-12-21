Beyazıt Öztürk 1 yıllık imza attı alacağı ücret dudak uçuklattı! Acun Ilıcalı'yla anlaşmıştı
Ekranların sevilen ismi 51 yaşındaki Beyazıt Öztürk'ün yeni işinden alacağı para dudak uçuklattı.
22 sezon boyunca ekranlarda yaptığı Beyaz Show programıyla seyircinin gönlünde taht kuran Beyazıt Öztürk 2018 yılında yılların show programını sonlandırmıştı. Kanal D ile işlerini ayıran Öztürk, Acun Ilıcalı ile anlaşarak O Ses Türkiye jüriliği yapmaya başlamıştı.
Beyazıt Öztürk geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.
O Ses Türkiye'nin ardından şimdilerde Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için İbrahim Büyükak ile birlikte bir program hazırlıyor.
Sevilen şovmen programı dışında bir reklam filmi için kameralar karşısına geçmeye hazırlandığı öğrenildi.