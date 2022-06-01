Beyaz'ın yerini Uraz Kaygılaroğlu kaptı! Dev markayla milyonluk anlaşmaya imza attı!

Uraz Kaygılaroğlu canlandırdığı "Kartal" karakterine şu sözlerle veda etti "... Dün gece son sahnemizi çektik, bu fotoğraflardan ilkine kadar, yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkür, çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim, haydi uçtum ben.. "