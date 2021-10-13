BEYAZ TV'de Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser ifşası! Skandal küfür videosu

Bülent Ersoy'un annesine ağır küfür

Sanat dünyasının iki usta ismi Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in kavgası hala magazin kulislerinde konuşuluyor. Ersoy ile Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programı iki bölüm sonra yayından kaldırıldı. Keser, bunun üzerine YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi ve Ersoy’u sert sözlerle eleştirdi. Bunun üzerine Ersoy da kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Keser’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Ersoy'un Beyaz Tv ekranlarında ifşa ettiği Mustafa Keser videosunda, Keser'in, Ersoy'un annesine küfür ettiği anlaşılıyor.