Beyaz TV sunucusu Nur Viral ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem boşanıyor
Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral'in, 2016 yılında evlendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Cemil Ertem ile boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi oturdu.
Ekranların sevilen sunucusu Nur Viral ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı ve ekonomi politikaları kurulu üyesi Cemil Ragıb Ertem'in yolları ayrılıyor. İkinci baharlarını yaşamak isteyen çift 2016 yılında evlenmişti. Magazinburada'nın haberine göre ise ikili ayrılık aşamasına geldi.
İki taraftan da ayrılık hakkında bir açıklama gelmezken, Nur Viral ve Cemil Ertem'in kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Dilerseniz bu ikiliden ilk olarak Cemil Ertem'i tanıyarak başlayalım. 2014 yılında ilk eşini kaybeden Cemil Ertem, gazeteci ve ekonomist kişiliğiyle biliniyor.
Öğrenim hayatı: Gazeteci, yazar ve ekonomist doktor Cemil Ertem Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.
Cemil Ertem Atv Ana Haber’de siyaset ve ekonomi editörlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Akşam gazetesi ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdüren Cemil Ertem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi danışmanlığı görevini yapmaktadır.