Beyaz TV sunucusu Nur Viral ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem boşanıyor

İki taraftan da ayrılık hakkında bir açıklama gelmezken, Nur Viral ve Cemil Ertem'in kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Dilerseniz bu ikiliden ilk olarak Cemil Ertem'i tanıyarak başlayalım. 2014 yılında ilk eşini kaybeden Cemil Ertem, gazeteci ve ekonomist kişiliğiyle biliniyor.