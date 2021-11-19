BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Tanju Çolak'tan Hülya Avşar bombası: Karımdan özür diledi

BEYAZ TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'a katılan Tanju Çolak, eçmiş yıllarda büyük aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın, kendisi için "Telefon numarasını silmedim" diyerek magazin gündemini sallamasının ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Tanju Çolak, Hülya Avşar'ın, yıllar sonra, yaşadıkları büyük aşkla ilgili "Telefon numarasını silmedim" demesinin ardından, karısından özür dilediğini söyledi.