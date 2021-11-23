BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den 'Eskort olacağım' diyen Aygün Aydın'a cevap

"Yarın öbür duyulduğunda da 'Çaresiz kaldım' diyecek"

Aygün Aydın'ın bu sözlerine Seren Serengil'den Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında çok konuşulacak bir yanıt geldi. Aydın'ın sözleri üzerine konuşan Serengil, "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" ifadelerini kullandı.