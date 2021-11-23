BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den 'Eskort olacağım' diyen Aygün Aydın'a cevap
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programında, yorumculardan Seren Serengil, "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a "Kılıfını hazırladın" diye seslendi.
Kişisel sosyal medya hesabından, Türk milletini alelen aşağılama suçundan 2 yıl hapsi istendiği için "Avukata ödeme yapacak param yok. Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın'a, Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz ekranlarından olay yanıt... Programın yorumcularından Seren Serengil, Aygün Aydın'ın sosyal medyayı sallayan bu sözlerine"Bu işi yapacağını duyuruyor. Kılıfını hazırlıyor" diyerek tepki verdi.
"Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım, intihar edeceğim"
Hakan Sabancı'yla mesajlaşmalarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapsinin istenmesine isyan etti; "Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım, intihar edeceğim" dedi.
Hakan Sabancı ile yaşadığı flört mesajlaşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın ardından hapsinin talep edilmesinin ardından "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" diye paylaşım yaptı. Aydın bu açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanlığı, İstanbul barosu ve Aile Bakanlığı'nı etiketleyerek yardım istedi.
"Yarın öbür duyulduğunda da 'Çaresiz kaldım' diyecek"
Aygün Aydın'ın bu sözlerine Seren Serengil'den Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında çok konuşulacak bir yanıt geldi. Aydın'ın sözleri üzerine konuşan Serengil, "Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" ifadelerini kullandı.