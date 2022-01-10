BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da olay iddia! Hamile eşi aldatan oyuncu İsmail Demirci mi?
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Arto, geçtiğimiz günlerde çıkan 'hamile eşini aldatan ünlü oyuncu' haberindeki erkek oyuncunun İsmail Demirci olduğunu iddia etti.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında gündeme getirilen bir 'aldatma skandalı' bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında isimlerle afişe edildi. Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programında, bir oyuncunun hamile eşini aldattığı iddiası ortaya atılmıştı. Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bircan Bali ve Arto, bugünkü canlı yayınlarında söz konusu hamile kişinin oyuncu Hande Soral olduğunu iddia etti.
TV8'de canlı yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında gündeme gelen bir iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Twitter'da paylaşım yapan bir magazin sayfasının iddiasını gündeme getiren sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, eşi şuanda hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiğini' gündeme getirmişti.
Eşi hamile olan ünlü bir oyuncunun, bilindik bir otelden başka bir kadınla çıkarken görüntülendiğini, bu görüntüyü yakalayan magazin sayfası sahibinin ise, oyuncunun eşinin hamileliğini göz önüne alarak 'haberi pas geçtiği' iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları bu oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladı.
Bugün yayınlanan canlı yayında söz konusu oyuncunun kim olduklarını öğrendiklerini söyleyen Bircan Bali ve Arto, Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin adını verdi.