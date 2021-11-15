BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

Programın sonunda Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuşan Bircan Bali ve Seren Serengil, "Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.