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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sert üslubu ve yorumlarıyla bilinen yorumcularından Deniz Akkaya programdan ayrıldı.

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaptığı sert yorumlarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı. Deniz Akkaya’nın programı neden bıraktığı ise bilinmiyor.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına Arto Dalga'nın vedasından sonra Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak ekran macerası kısa süren Akkaya, programdan ayrıldı.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Deniz Akkaya, bugünkü yayına çıkmadı.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı

Programın sonunda Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuşan Bircan Bali ve Seren Serengil, "Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak.  Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

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