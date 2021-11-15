BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya şoku! Programı bıraktı
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sert üslubu ve yorumlarıyla bilinen yorumcularından Deniz Akkaya programdan ayrıldı.
BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaptığı sert yorumlarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı. Deniz Akkaya’nın programı neden bıraktığı ise bilinmiyor.
Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına Arto Dalga'nın vedasından sonra Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak ekran macerası kısa süren Akkaya, programdan ayrıldı.
Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Deniz Akkaya, bugünkü yayına çıkmadı.
Programın sonunda Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuşan Bircan Bali ve Seren Serengil, "Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.