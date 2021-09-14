Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Çağla Şıkel bombası: Kerem Tunçeri'den bebek aldırdı!
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Takvim gazetesinde ismi verilmeden yer verilen bir haberden yola çıkarak, ünlü manken Çağla Şıkel'in çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'den hamile kalıp, ismini değiştirerek kürtaj operasyonu geçirdiği ileri sürüldü.
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Deniz Akkaya, Seren Serengil ve Bircan Bali'den magazin dünyasını sallayacak bir iddia geldi. Takvim'de yayınlanan bir haberden referans alan ünlü yorumcular, eski manken ve başarılı sunucu Çağla Şıkel'in, çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen basketbolcu Kerem Tunçeri'den hamile kaldığını ve İstanbul'da bir özel hastanede ismini değiştirerek bebeği aldırdığı iddiasını ortaya attı.
İsim verilmeyen haberdeki ünlüler Kerem Tunçeri ve Çağla Şıkel mi?
Takvim'de yer alan haberde hiçbir şekilde isim verilmez iken, Seren Serengil haberde verilen detaylara Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'nin adeta 'cuk' diye oturduğunu ifade etti.
'Emre Altuğ ihanet şarkısı yazdı'
Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliği süresinde de Kerem Tunçeri ile anıldığını hatta Emre Altuğ'un boşanma sonrası bu ihanete yönelik bir şarkı yazdığını iddia ettiler.
Takvim'de yer alan haberde ünlü mankenin ve basketbolcunun fotoğrafı olduğu çok net bir şekilde anlaşılsa da yüzleri mozaiklenmiş olarak dikkat çekiyor. Takvim'in haberinde isim verilmeden adeta Çağla Şıkel'in ve Kerem Tunçeri'nin tarif edildiği görülüyor. Haberde yer alan detaylarda, Kerem Tunçeri'nin ünlü bir genç oyuncuyla birlikte olduğu da referans verilerek Aslı Enver ile olan ilişkisine işaret ediliyor.