Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Çağla Şıkel bombası: Kerem Tunçeri'den bebek aldırdı!

Takvim'de yer alan haberde ünlü mankenin ve basketbolcunun fotoğrafı olduğu çok net bir şekilde anlaşılsa da yüzleri mozaiklenmiş olarak dikkat çekiyor. Takvim'in haberinde isim verilmeden adeta Çağla Şıkel'in ve Kerem Tunçeri'nin tarif edildiği görülüyor. Haberde yer alan detaylarda, Kerem Tunçeri'nin ünlü bir genç oyuncuyla birlikte olduğu da referans verilerek Aslı Enver ile olan ilişkisine işaret ediliyor.