BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerini savundu
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube programında, ifşa edilen öpüşme görüntüleri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bali ayrıca hayalinde siyasete atılmak olduğunu söyledi.
BEYAZ TV'de ekrana gelen, Seren Serengil ile birlikte Söylemesem Olmaz programında uzun yıllardır sunuculuk yapan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Zor Ama Sor' programına konuk oldu. 33 yaşındaki sunucu ifşa açıklamasında bulundu. Bali ayrıca Gülben Ergen ile bir sorunu bulunmadığını ve en büyük hayalinin de siyasete girmek olduğunu da söyledi.
"Instagram'a da parayla yazıyorum"
Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor programına konuk olan Bircan Bali kendi hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Hiç dostunun kalmadığını söyleyen Bali, "Instagram'a da parayla yazıyorum. Bir şey tavsiye edeceksem para alıyorum" ifadelerine yer verdi.
"Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi"
Bircan Bali yorumcu olarak çok tanındığını da belirterek, "Magazin dünyasındaki figürler için önemliyim. Bir yere giriyorum komple sistem değişiyor. Masadaki bütün ahlaksız şeyler birden ahlaklı hale geliyor. Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi. Bana zabıta gözüyle bakılıyor." dedi.
"Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum"
Bircan Bali ayrıca, İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkması ve öpüştükleri anların fotoğraflarının internete sızması konusunda ise şöyle konuştu:
"Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu.