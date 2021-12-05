BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerini savundu

"Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi"

Bircan Bali yorumcu olarak çok tanındığını da belirterek, "Magazin dünyasındaki figürler için önemliyim. Bir yere giriyorum komple sistem değişiyor. Masadaki bütün ahlaksız şeyler birden ahlaklı hale geliyor. Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi. Bana zabıta gözüyle bakılıyor." dedi.