BEYAZ TV söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil Bircan Bali ve Arto'ya Gülşen'den konuşma yasağı

Lolipop adlı şarkısı için çektiği klip ve verdiği pozları yerden yere vurmuşlardı: Gülşen, konserindeki kucak dansı ve yeni şarkısı "Lolipop"un kapak fotoğrafı ile tepki çekmişti. İddiaya göre ‘Söylemezsem Olmaz’ programın sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, şarkıcı Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.