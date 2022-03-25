BEYAZ TV söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil Bircan Bali ve Arto'ya Gülşen'den konuşma yasağı
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sıklıkla şarkıcı Gülşen'in kıyafetlerini ve dekoltesini eleştiren sunucular seren serengil, Bircan Bali ve Arto'ya, Gülşen'den mahkeme kararıyla 'konuşma' yasağı...
İddialı, cesur sahne kıyafetleriyle eleştirilerin hedefi olan ve son dönemde gündemden düşmeyen 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında ay konuşmama kararı aldırdı. Üç isim, eğer ünlü popçu Gülşen hakkında konuşurlarsa hapisle cezalandırılacaklar.
Lolipop adlı şarkısı için çektiği klip ve verdiği pozları yerden yere vurmuşlardı: Gülşen, konserindeki kucak dansı ve yeni şarkısı "Lolipop"un kapak fotoğrafı ile tepki çekmişti. İddiaya göre ‘Söylemezsem Olmaz’ programın sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, şarkıcı Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Dilekçede, “Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır.