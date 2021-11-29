BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

Seren Serengil kötü haberi canlı yayında duyurdu: Kemik erimesi başlamış

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil canlı yayında kötü haberi verdi. Ünlü sunucu, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu açıkladı.