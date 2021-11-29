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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, programda bir süredir kötü giden sağlık durumunu açıkladı. Seren Serengil, bugünkü canlı yayında "Siroza yakalanmak üzereyim. Ölümden korkmuyorum" diyerek izleyenleri şoke etti.

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seren Serengil'den kötü haber... Mide küçültme ameliyatı geçirdiği günden bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, sağlık durumunun iyice kötüye gittiğini belirterek sevenlerini üzen haberi canlı yayında duyurdu.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından olan Seren Serengil canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

Seren Serengil kötü haberi canlı yayında duyurdu: Kemik erimesi başlamış

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil canlı yayında kötü haberi verdi. Ünlü sunucu, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu açıkladı.

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BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne

6 ayda 4,5 cm boydan kaybetti

Serengil, kemik erimesinin başladığını belirterek "Korkuyorum" dedi.

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