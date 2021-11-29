BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda olay itiraf! Seren Serengil'in hastalığı ne
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, programda bir süredir kötü giden sağlık durumunu açıkladı. Seren Serengil, bugünkü canlı yayında "Siroza yakalanmak üzereyim. Ölümden korkmuyorum" diyerek izleyenleri şoke etti.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Seren Serengil'den kötü haber... Mide küçültme ameliyatı geçirdiği günden bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, sağlık durumunun iyice kötüye gittiğini belirterek sevenlerini üzen haberi canlı yayında duyurdu.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucularından olan Seren Serengil canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.
Seren Serengil kötü haberi canlı yayında duyurdu: Kemik erimesi başlamış
Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil canlı yayında kötü haberi verdi. Ünlü sunucu, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu açıkladı.
6 ayda 4,5 cm boydan kaybetti
Serengil, kemik erimesinin başladığını belirterek "Korkuyorum" dedi.