BEYAZ TV Nur Viral'e olay soru: Kocam o kadına ‘Sıkılırsan çağır’ demiş, niyeti ne?

Gündüz kuşağı programlarında yaşanan garipliklere bir yenisi daha eklendi. Son olarak canlı yayınlanan bir televizyon programında bir kadın izleyici, kocasının yeni boşanıp yalnız yaşayan komşusuna 'sıkılırsan beni çağır' dediğini, iyi niyetli olup olmadığını sordu.