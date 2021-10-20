BEYAZ TV Nur Viral'e olay soru: Kocam o kadına ‘Sıkılırsan çağır’ demiş, niyeti ne?
Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programının bugün yayınlanan bölümüne kadın izleyicilerden birinin sorusu damga vurdu. Kadın bir seyirci, eşinin yeni boşanıp yalnız yaşayan komşusuna ‘sıkılırsan beni çağır’ dediğini, iyi niyetli olup olmadığını sordu.
Gündüz kuşağı programlarında yaşanan garipliklere bir yenisi daha eklendi. Son olarak canlı yayınlanan bir televizyon programında bir kadın izleyici, kocasının yeni boşanıp yalnız yaşayan komşusuna 'sıkılırsan beni çağır' dediğini, iyi niyetli olup olmadığını sordu.
Nur Viral’in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.
"Sıkılırsan beni çağır"
Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci'nin de yorumlarıyla renk kattığı programda eşinin, mahallede yalnız yaşayan yeni boşanmış bir kadına "Sıkılırsan beni çağır" dediğini aktaran kadın, kocasının "İyi niyetle söyledim" dediğini belirterek konuyu televizyon ekranlarına taşıdı.
Nur Viral ve Esra Ezmeci, seyircinin yazdıklarına şaşkınlıkla tepki verdi.