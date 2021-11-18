BEYAZ TV Hayatta Her şey Var'da Nur Viral'e olay soru: Kocam eve Edis posteri asıyor!
BEYAZ TV'de Nur Viral'in sunumuyla hafta içi ekranlara getirilen 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan bir kadın izleyici kocasının Edis hayranlığına isyan etti.
BEYAZ TV'de hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında yöneltilen sorular sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Özellikle kadın-erkek ilişkilerine dair birbirinden ilginç soruların yöneltiği programa son olarak bir kadının 'Edis' isyanı damga vurdu.
Nur Viral'in sunumuyla yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın izleyici kocasının Edis hayranlığına isyan etti.
"Posterleri zaten kocam asıyor diyemiyorum"
Yayına gelen soruda "Kocam şarkıcı Edis'e aşırı derecede hayran. Evimizin her yerinde Edis posteri var. Arkadaşlarım eve gelince 'Kocan kıskanmıyor mu' diye soruyor. Posterleri zaten kocam asıyor diyemiyorum. Ne yapmalıyım?" dedi.
Soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen Nur Viral'in adeta dili tutuldu.