BEYAZ TV Hayatta Her şey Var'da Nur Viral'e olay soru: Kocam eve Edis posteri asıyor!

BEYAZ TV'de hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında yöneltilen sorular sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Özellikle kadın-erkek ilişkilerine dair birbirinden ilginç soruların yöneltiği programa son olarak bir kadının 'Edis' isyanı damga vurdu.