Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanacak

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu talk şovu Beyaz Show yeniden ekranlara gelmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sezon TV8 kanalında O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan Beyazıt Öztürk'ü Acun Ilıcalı ikna etti.