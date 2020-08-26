Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanacak
Uzun seneler Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan Beyaz Show yeninden ekranlara TV8 kanalında gelecek.
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu talk şovu Beyaz Show yeniden ekranlara gelmek için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz sezon TV8 kanalında O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olan Beyazıt Öztürk'ü Acun Ilıcalı ikna etti.
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Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi.
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Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.
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2018 yılı Mayıs ayından beri yayımlanmayan Beyaz Show için seyirci şimdiden heyecanlı fakat Beyazıt Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi.
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