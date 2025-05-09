Beyaz Saray'da herkes bu soruyu soruyor: First Lady nerede?
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First lady Melania Trump, Beyaz Saray’da geçirdiği süreyle dikkatleri üzerine çekti. Başkanlık görevine başlamasının üzerinden 100 günden fazla zaman geçmesine rağmen Beyaz Saray’da yalnızca 14 gün bulunması, Amerikan basınında mercek altına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın, Beyaz Saray’da sadece 14 gün kalması basının dikkatini çekti. First Lady’nin, Trump’a mesafeli olduğu ve suikast girişiminden etkilendiği öne sürülüyor.
Amerikan The New York Times gazetesi, Donald Trump’ın ABD başkanı olmasının üzerinden 108 gün geçmesine rağmen eşi First Lady Melania Trump’ın Beyaz Saray’da sadece 14 gün geçirdiğine dikkati çekti.
“Beyaz Saray’da en hassas konu: Melania Trump nerede?” başlığıyla hazırlanan haberde, Melania’nin çoğu zaman Trump Tower ya da Mar-a-Lago’da olduğu belirtilirken Beyaz Saray yetkililerinin konuyla alakalı detay vermediği aktarıldı. Papa Françesko’nun Vatikan’daki cenaze töreninden dönerken Donald Trump’ın helikoptere, Melania’nin ise arabaya bindiğini ifade eden gazete, Melania’nin bu dönem, ilk döneme göre Donald Trump’a daha mesafeli olduğunu ileri sürdü.
İlk döneminde oğulları Barron’un eğitimi nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşınan Melania Trump’ın bu kez de Barron’un New York’ta üniversite okurken ona yakın kalmak istediği değerlendiriliyor.