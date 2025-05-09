Beyaz Saray'da herkes bu soruyu soruyor: First Lady nerede?

“Beyaz Saray’da en hassas konu: Melania Trump nerede?” başlığıyla hazırlanan haberde, Melania’nin çoğu zaman Trump Tower ya da Mar-a-Lago’da olduğu belirtilirken Beyaz Saray yetkililerinin konuyla alakalı detay vermediği aktarıldı. Papa Françesko’nun Vatikan’daki cenaze töreninden dönerken Donald Trump’ın helikoptere, Melania’nin ise arabaya bindiğini ifade eden gazete, Melania’nin bu dönem, ilk döneme göre Donald Trump’a daha mesafeli olduğunu ileri sürdü.