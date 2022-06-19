Beyaz samimi açıklamalara imza attı! İşte yeni işiyle ve "O Ses Türkiye" ile ilgili yorumu!
Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış olan, kendi adını taşıyan şov programıyla tanınan Türkiye'nin sevilen şovmeni Beyazıt Öztürk samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün Alaçatı'da bisiklet sürerken görüntülenen Öztürk, yeni bir işe başladığını söyleyerek "Artık İstanbul'a çok az gidip geliyorum" dedi..
Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış olan, Türkiye'nin sevilen şovmeni Beyazıt Öztürk samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün Alaçatı'da bisiklet sürerken görüntülenen Öztürk, ekranlara dönmek için haber beklediğini söyleyerek "Artık İstanbul'a çok az gidip geliyorum" dedi.. Ünlü şovmen yeni işiyle ilgili itiraflarda bulundu.
Heykel Atölyesi kurdu
O Ses Türkiye jürilerinden biri olan Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye yeni sezonuyla ilgili konuştu. Ünlü isim Eskişehir’de heykel atölyesi kurduğunu da açıkladı.
Alaçatı'da bisiklet sürerken görüntülendi
Beyazıt Öztürk, önceki gün İzmir Alaçatı’da bisiklet sürerken görüntülendi. İşlerin azalmasından dolayı artık İstanbul’a çok az gelip gittiğini söyleyen Öztürk şu ifadelerde bulundu..
Annemle kalıyorum
Sözlerine devam eden Öztürk “Annemle birlikte daha çok burada kalıyorum, ona da iyi oluyor. Bol bol spor yaparak, vakit geçiyorum. İstanbul’da rahat yapamıyorsun, burada daha güzel keyifli oluyor” dedi.