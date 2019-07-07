Beyaz cennet Pamukkale'ye turist akını! Adım atacak yer kalmadı

"İlk defa geliyorum, çok beğendim"

Ordu'dan gelen ziyaretçilerden Güvencan Demircan, beklediğinden çok daha güzel bir yerle karşılaştığını belirtip, "Karadeniz Bölgesi'nde de doğal güzellikler var ama burası çok farklı bir yer. İlk defa geliyorum. Çok beğendim. Doğal ortamı harika. Çok iyi korunmuş bir yer. Tekrar gelmek isterim" dedi.