Beyaz bikinisiyle övgü toplamıştı! Şevval Şahin'in son pozu Hailey Bieber'e benzetildi
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hem özel hayatıyla hem de yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Şahin geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü ablası ve yeğeniyle Akmerkez'de görüntülenmiş, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, "Yakın zamanda sunuculuğa başlayabilirim.tam belli olunca söylerim" demişti. İddialı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Şahin'in son pozu Hailey Bieber'e benzetildi, takipçileri o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu...
2018'de tacı takarak Türkiye güzeli seçilen, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü Akmerkez'de görüntülenmiş, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. "Yakın zamanda sunuculuğa başlayabilirim. Henüz belli değil, tam belli olunca söylerim" diyen Şahin'in son pozu Hailey Bieber'e benzetildi, takipçileri o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu...
Sık sık gündeme gelen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, en son paylaştığı fotoğrafla hayranları tarafından Hailey Bieber'a benzetildi.
Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir otelin iskelesinde objektiflere yansımıştı. Yeğeni Eva Mira ile vakit geçiren ve onu bir an olsun kucağından indirmeyen genç manken, yeğenini havaya atarak neşelendirmişti.
Bir ara annesinin kucağında su ile tanışan yeğenini cep telefonuyla görüntüleyen Şahin, daha sonra kendisi de denize girmişti.