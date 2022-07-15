Beyaz bikinisiyle övgü toplamıştı! Şevval Şahin'in son pozu Hailey Bieber'e benzetildi

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şevval Şahin, geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir otelin iskelesinde objektiflere yansımıştı. Yeğeni Eva Mira ile vakit geçiren ve onu bir an olsun kucağından indirmeyen genç manken, yeğenini havaya atarak neşelendirmişti.