Beyaz altın olarak biliniyor! Adana'da büyük kazanç sağlayan pamuk hasadı başladı...

Pamuk üretimi en yoğun şekilde Güneydoğu Anadolu, Çukurova ve Ege bölgelerinde yapılıyor. Bir dekar araziden ortalama 400–500 kilo kütlü pamuk elde edilirken, sulama ve bakımın düzenli yapıldığı tarlalarda bu miktar 600–700 kiloya kadar çıkıyor. Yıllık fiyat değişimlerine rağmen pamuk, çiftçi için kısa sürede yüksek gelir kapısı olarak öne çıkıyor.