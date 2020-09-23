Betonda domates yetişti Balıkesir'de işçileri şaşkına çeviren olay

Kepsut yakınlarındaki bir et entegre tesisine müşteri olarak geldiğini ve burada betonda yetişen domates fidesini gördüğünü ifade eden Fatih Mete Ezginer, “Balıkesir’de hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz tesise de ara sıra hayvan getirip kestiriyoruz. Biz bu tesise gelip giderken 30 santimetrelik betonda bir fide yetiştiğini gördüm. Kendi kendime Allah’ın işine bak, betonun arasında fide var dedim. Buraya gelip gittikçe bizim fidemiz büyüdü derken son gördüğünüz hali aldı." dedi.