Betonda domates yetişti Balıkesir'de işçileri şaşkına çeviren olay
BALIKESİR'de betonda kendiliğinden yetişen domates fidesi şaşırttı. Yetişen fidenin sulanmadığı halde meyve vermesi de dikkat çekti.
Kepsut ilçesi et entegre tesisinde üzerinde toprak bulunmayan betonda işçilerin yedikleri organik domatesten düşen tohum büyüyerek domates vermeye başladı. Üzerinde ikisi kızarmış halde 5 tane domates bulunan fideye işçiler ve oraya kesim için gelenler gözü gibi bakıyor. Betonun yüksekliği böyle görüntülenirken yaşanan olay herkesi şaşırttı.
"Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi..."
Et entegre tesisine yıllardır hayvan getirerek kesimini gerçekleştiren Fatih Mete Ezginer betonda büyüyerek meyve vermeye başlayan domates fidesinin bir mesaj içerdiğini söyledi. Ezginer topraksız, susuz ve ilaçsız halde büyüyerek domates veren fidenin Allah'ın bir lütfu olduğunu ifade etti. Ezginer, “Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi, rabbim istemezse düz ovada ot bile bitmez” dedi.
Kepsut yakınlarındaki bir et entegre tesisine müşteri olarak geldiğini ve burada betonda yetişen domates fidesini gördüğünü ifade eden Fatih Mete Ezginer, “Balıkesir’de hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz tesise de ara sıra hayvan getirip kestiriyoruz. Biz bu tesise gelip giderken 30 santimetrelik betonda bir fide yetiştiğini gördüm. Kendi kendime Allah’ın işine bak, betonun arasında fide var dedim. Buraya gelip gittikçe bizim fidemiz büyüdü derken son gördüğünüz hali aldı." dedi.
"İlaçsız, susuz bunu bu hale getirebiliyor"
Ezginer, "Hatta şu an meyvelerimiz de var, domateslerimiz de var. Fidedeki domatesler kızarmaya başladı. Tabi daha tadına bakmadık. Betonda yetişen domatesin sulanıp sulanmadığın burada çalışan arkadaşlara sordum, hayır sulamıyoruz dediler. İlaç da atmadıklarını söylediler. Yani Cenab-ı Allah ilaçsız, susuz bunu bu hale getirebiliyor." şeklinde konuştu.