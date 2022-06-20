Beton mikseri, aracın üzerine devrildi: 4 ölü
BURSA'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine karşı şeritten gelen beton mikseri devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Meydana gelen kaza saat 11.30 sularında gerçekleşti. Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınlarında gerçekleşen kazada Erol Y. yönetimindeki beton mikseri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Kontrolünü kaybeden beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali K.'nin kullandığı seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Bir anda hurdaya dönen araçta sürücü K. ile oğlu Mustafa Efe K. sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali K.ile oğlu Mustafa Efe K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer oğlu da hastanede öldü
Kazada sürücü K.'nin diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma K. ile Erol Y. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih K. ile Erol Y., hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Erol Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek. Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İşte kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler