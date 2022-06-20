Beton mikseri 5 kişilik aileyi tatil yolunda biçti! Feci ölüm

Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz (42) idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı. sürücüsü Erol Yılmaz'ın (51) kalp krizi geçirmesi sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil ise hurdaya döndü. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve oğulları Semih (13) ve Mustafa Efe (10) hayatını kaybederken, eşi Fatma Korkmaz ve kızı Elif Hüma Korkmaz (4) yaralandı.