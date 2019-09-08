Betizm lakaplı fenomen Betül Demirkaya yerine takipçileri utandı! Yerin dibine soktular
Instagram'da Betizm adı ile fenomen olan Betül Demirkaya Ukrayna'nın Lviv kentinden yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi oldu.
Günümüzde aile içinde veya arkadaş çevresinde sıkça rastlanan trajikomik olayları bir dakikalık videolar ile skeçler haline getirip insanlara sunan genç fenomen, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Genç fenomenin Instagram'da yaptığı paylaşımlarda sokakta yürüyen insanlara yüksek sesle yaptığı sataşmaları tepkilere neden oldu.
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Ukrayna'nın Lviv kentine giden ve paylaştığı paylaşımlarla kısa sürede diğer sosyal medyada geniş yankı uyandıran Betül Demirkaya'ya ağır eleştiriler yapıldı.
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Demirkaya'nın takipçileri, ''Troll olsa güler eğlenirdik ama bu saygısızlık. Resmen kızın yerine utandık'' gibi eleştiriler yaparak Demirkaya'nın yaptıklarının ne kadar saygısızca ve rahatsız edici bulduklarını dile getirdi.
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